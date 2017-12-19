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"Война чиновников с пациентами". Эфир в 21:05

Откуда берутся такие цены на лекарства, и как получать их бесплатно?

За год стоимость одного рецепта на лекарства выросла на четверть — об этом рассказала в своем отчете перед Госдумой руководитель Счетной Палаты России Татьяна Голикова. Это при том, что подавляющее большинство граждан оплачивает лекарства из личных средств, а льготники вместо лекарств все чаще выбирают деньги. Получить препарат по льготе становится чрезвычайно тяжело, а иногда и вовсе невозможно. Иногда с помощью прокуратуры и суда раздобыть лекарства все же удается, впрочем, не редко бывает, что принимать их уже некому.

Откуда берутся такие цены на лекарства? Кто отвечает за доступность препаратов? И главное: как получать лекарства бесплатно?

Спросим об этом президента "Лиги защитников пациентов" Александра Саверского и исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьеву.

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