В Челябинске закрыто дело о подготовке пикетов в день приезда Путина

Суд в Челябинске во вторник прекратил дело в отношении местной активистки Ирины Гладышевой, которую обвиняли в организации несанкционированных пикетов в день приезда в город Владимира Путина.

Как сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин, суд ограничился устным замечанием, освободив активистку от наказания. Сама же Гладышева настаивает, что не совершила никаких правонарушений и намерена обжаловать решение суда.

По версии следствия, Ирина Гладышева 7 ноября "агитировала" за проведение несогласованного публичного мероприятия при помощи соцсети "ВКонтакте". Активистка настаивает, что занималась организацией одиночных экологических пикетов против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Они должны были пройти в день приезда президента Путина 9 ноября, о чем Гладышева сообщила в установленный срок в администрацию Челябинска.

В октябре в доме и офисе одного из лидеров протеста против строительства Томинского ГОКа Василия Московца прошли обыски.

Активисты движения "СТОП ГОК" утверждают, что строительство предприятия началось без официального разрешения и без заключения экологической экспертизы.