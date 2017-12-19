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В Костроме судят полицейского, ударившего сторонника Навального

Активист Александр Зыков. Фотография предоставлена сторонниками Алексея Навального

В Костроме начался суд по делу бывшего сотрудника полиции Эдуарда Волкова, который летом этого года избил Александра Зыкова – активиста местного штаба Навального. Волков обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 5 августа на публичную акцию сторонников Навального в одном из парков Костромы явились сотрудники администрации города и полиция. Они потребовали активистов прекратить мероприятие. Зыков начал снимать происходящее на камеру и требовать полицейских предъявить документы. После этого Волков, схватил активиста за шею и ударил головой по лицу.

Зыков снял побои и обратился в Следственный комитет, прокуратуру и полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.

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