В Костроме судят полицейского, ударившего сторонника Навального

В Костроме начался суд по делу бывшего сотрудника полиции Эдуарда Волкова, который летом этого года избил Александра Зыкова – активиста местного штаба Навального. Волков обвиняется в превышении должностных полномочий.



По данным следствия, 5 августа на публичную акцию сторонников Навального в одном из парков Костромы явились сотрудники администрации города и полиция. Они потребовали активистов прекратить мероприятие. Зыков начал снимать происходящее на камеру и требовать полицейских предъявить документы. После этого Волков, схватил активиста за шею и ударил головой по лицу.

Зыков снял побои и обратился в Следственный комитет, прокуратуру и полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.



Сторонники оппозиционера Алексея Навального в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.