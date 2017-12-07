Участник акции 26 марта Крепкин осужден на полтора года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии участника антикоррупционной акции 26 марта Дмитрия Крепкина. Его признали виновным в "применении не опасного для здоровья насилия" в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает "Медиазона".

Следователи считают, что на акции 26 марта в Москве Крепкин напал на сотрудника ОМОН Михаила Звонарева, ударив его в бедро. Осужденный свою вину не признал и настаивал на том, что его удар пришелся по полицейской дубинке.

26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошла массовая антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Более тысячи участников акции были задержаны полицией.

Крепкин стал шестым осужденным по "делу 26 марта". В данный момент продолжается расследование дела Дмитрия Борисова, также задержанного во время антикоррупционной акции.