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Осужденный по "делу 26 марта" Юрий Кулий вышел на свободу

Акция протеста 26 марта

Актер Юрий Кулий, осужденный по делу о нападении на полицейского на антикоррупционной акции 26 марта в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката.

Кулий был задержан 4 апреля. По версии следствия, активист "причинил физическую боль" полицейскому, схватив его за плечо. Сразу после задержания Кулий признал вину. Он был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Всего на акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, были задержаны более полутора тысяч человек. Протестующие требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, речь о которой шла в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".

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