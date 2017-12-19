В Томске депутаты хотят запретить публичные акции в центре города

Депутаты городской думы Томска намерены запретить любые публичные акции в центре города. Законопроект должны внести на рассмотрение в думу области в начале 2018 года, сообщает портал "Сибирь.Реалии". В случае принятия этого решения на площади рядом с городской мэрией и в других местах нельзя будет проводить митинги, пикеты и другие протестные акции.

Согласно федеральному закону, региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на проведение публичных мероприятий. Ранее по решению губернатора области Сергея Жвачкина гайд-парки, в которых акции можно проводить без согласования, были перенесены из центра города на окраину. Власти сочли, что площадки были "недостаточно большими и удобными". Теперь они расположены в промзоне.

Оппозиционные партии и движения в Томске на протяжении нескольких месяцев не могут согласовать с городскими чиновниками проведение протестных акций в городе.

В мэрии заявляют, что все площадки в городе заняты другими мероприятиями. В качестве альтернативных мест сторонникам Алексея Навального и движения "Открытая Россия" не предлагают даже площадки гайд-парков. Администрация города отказала в согласовании 53 площадок штабу оппозиционера. Суд признал позицию чиновников законной.

В думе города Томска 37 депутатов, 32 из них – члены фракции "Единая Россия".