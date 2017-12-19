СМИ: задержанный по делу о теракте в Петербурге жалуется на пытки

Один из арестованных по делу о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга пожаловался на пытки. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Максима Камакина, который представляет интересы Алисхана Эсмурзиева.

По словам подозреваемого, его заставляли признаться в хранении оружия, применяя электрошок и наручники. Эсмурзиев и еще двое задержанных – Шамиль Омаргаджиев и Фируз Калавуров – настаивают, что оружие им подбросили.

Также по делу о подготовке взрыва арестован 18-летний Евгений Ефимов, который якобы признался в изготовлении взрывчатки. Видеоролик с его показаниями был опубликован Федеральной службой безопасности на минувшей неделе. 16 декабря был задержан еще один подозреваемый Антон Кобец. Всего сообщалось о семи предполагаемых террористах.

В понедельник Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая помогла найти и задержать подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге и других городах России.