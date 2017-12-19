Депутаты предложили обязать СМИ-"иноагентов" учреждать юрлица

В Государственную думу внесен законопроект, который позволяет признавать физические лица иностранными СМИ, выполняющими функции "иностранного агента". В документе, опубликованном на сайте парламента, также предлагается дополнить российский закон "О СМИ" статьей об обязательном учреждении юридического лица средством массовой информации, которое признано "иностранным агентом".

Согласно закону, такое юридическое лицо должно быть учреждено в течение месяца с момента внесения иностранного СМИ в реестр Министерства юстиции. Если юрлицо уже существует, оно также получает права и обязанности "иностранного агента", регулируемые российским законодательством.

Закон обязывает СМИ, признанные "иноагентами" вносить пометку об этом в своей продукции. Порядок такой маркировки регулирует "уполномоченный орган исполнительной власти", говорится в тексте документа. Издания, которые не попали в реестр Минюста, но ссылаются на внесенные в него СМИ, должны будут указывать их статус.

5 декабря Минюст опубликовал список СМИ, которым присвоен статус "иностранного агента". В него попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода, медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

Закон, который позволяет российским властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами", был принят в конце ноября. СМИ – "иноагенты" должны будут маркировать свою продукцию соответствующей надписью и отчитываться перед Министерством юстиции России о своей работе.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Кремлем телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения как "иностранного агента" в США.

Представители Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.