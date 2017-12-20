США ввели санкции против двух российских оборонных предприятий

США ввели санкции в отношении двух российских оборонных предприятий, которые производят комплексы крылатых ракет наземного базирования. Об этом сообщает в правительственное издание Federal Register.

Вашингтон счел, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности и нарушает параметры Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Опытное конструкторское бюро "Новатор" разрабатывает комплексы ПВО и ракеты различного назначения (в том числе для комплекса "Бук"), а также крылатые ракеты морского и наземного базирования. На предприятии уже заявили, что "новые санкции никак не повлияют на его деятельность", сообщает "Коммерсантъ".

Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" поставил на вооружение автономные пусковые установки и другие агрегаты наземных ракетных комплексов "Искандер", "Тополь-М" и "Ярс".

В октябре и "Новатор", и "Титан-Баррикады" уже были включены американскими властями в список компаний, за сотрудничество с которыми могут быть оштрафованы физические и юридические лица из третьих стран.

В начале декабря сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции в отношении России за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)". Ранее США представили партнерам по НАТО доказательства того, что Россия, по всей вероятности, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Советско-американский договор по РСМД подписан в декабре 1987 года. Этот документ запрещает производить и испытывать баллистические и крылатые ракет дальностью действия от 500 до 5500 километров и их пусковые установки, а имевшиеся к тому времени в СССР и США такие вооружения должны были быть уничтожены.