Здоровье гимназиста, выступившего в Бундестаге, ухудшилось из-за угроз

Здоровье гимназиста из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выступил в Бундестаге, сильно ухудшилось из-за постоянных издевательств в угроз. Об этом сообщает сайт "Север-Пресс" со ссылкой на губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.

По его словам, Десятниченко похудел на семь килограммов. Кобылкин добавил, что гимназиста стали называть "нацистом", и заявил, что "нельзя ставить пятно на детей".

Десятиклассник Николай Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Школьник отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, "хотели жить мирно и не желали воевать". Он выразил надежду, что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".

Слова Десятниченко о могилах "невинно погибших" немцев вызвали критику в социальных сетях. Директору гимназии был объявлен выговор. Сообщалось, что Учителя немецкого языка из гимназии в Новом Уренгое хотят уволить после выступления Десятниченко.

В Кремле критику в адрес школьника назвали "экзальтированной травлей".