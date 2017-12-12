После выступления школьника в Бундестаге могут наказать учителя

Директор гимназии №1 Нового Уренгоя, ученик которой Николай Десятниченко в ноябре выступил в Бундестаге, получила выговор. В отношении ее заместителя, учителя немецкого языка Людмилы Кононенко предложили рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности. Об этом говорится в результатах проверки городского Департамента образования, которая проводилась 22 ноября.

В ведомстве заявили, что выступление Десятниченко было подготовлено "на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной германской стороной". К подготовке не привлекли учителей истории, а Кононенко сама вела переписку с представителями Германии, что также сочли нарушением.

В городской администрации рассказали, что пока документов об увольнении или взыскании в отношении Кононенко они не получали.

Десятиклассник Николай Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Школьник отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, "хотели жить мирно и не желали воевать". Слова Десятниченко о могилах "невинно погибших" немцев вызвали критику в социальных сетях. Десятниченко начали поступать угрозы. В Госдуме потребовали проверить слова школьника на нарушение закона о реабилитации нацизма.

В Кремле не увидели пропаганды нацизма в словах школьника, а критику в его адрес назвали "экзальтированной травлей".