В Красноярске начался суд по делу о меме в закрытом альбоме

В районном суде Красноярска сегодня прошло первое заседание по делу Оксаны Походун. Она обвиняется в сохранении к себе на страницу в социальной сети "ВКонтакте" изображений экстремистского характера. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Сибирь.Реалии".

Во время процесса было зачитано обвинение. Походун отказалась признавать себя виновной, а ее защита потребовала опросить всех свидетелей по делу. Следующее судебное заседание и опрос первого свидетеля пройдет в начале 2018 года.

По заверению самой Походун, все дело в том, что она сохраняла множество различных картинок и мемов к себе в закрытый альбом в соцсети, и ни один человек не видел этих изображений. Сторона обвинения же уверена в обратном.

В деле Походун нет потерпевшей стороны, как и нет заявлений об оскорбленных чувствах. Сама Походун убеждена, что преследование началось из-за ее активной гражданской позиции.