Путина выдвинут в президенты на выставке, организованной Тихоном

Инициативная группа выдвинет Владимира Путина кандидатом в президенты 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. Там находится выставка "Россия – моя история", организованная епископом Тихоном (Шевкуновым), которого называют духовником президента России.



Организаторы мероприятия рассказали РБК, что выдвижение Путина позиционируется как "общественная история", денег и ресурсов от власти на него нет, и инициативная группа сама оплатит аренду помещения. Член оргкомитета, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что "лично готов" внести свой вклад в оплату аренды.

Источник, близкий к правительству Москвы, рассказал, что аренда только большого конференц-зала в павильоне с девяти утра до шести вечера не по льготной ставке стоит 250 тысяч рублей. По информации РБК, инициативная группа намерена заседать четыре часа. Кому инициативная группа по выдвижению Путина заплатит за аренду — ВДНХ или Фонду гуманитарных проектов, который возглавляет Шевкунов, выяснить не удалось.

Исторический парк "Россия - моя история" на ВДНХ был открыт в конце 2015 года .Историки подвергли критике проект за подтасовку фактов и тенденциозность представленной информации. Так, представители Вольного исторического общества обратили внимание, что создатели выставки постарались обелить личность Ивана Грозного, а декабристов обвинили в сотрудничестве с иностранными разведками.