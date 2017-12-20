Яшин: отмена акции в обмен на согласованный митинг неприемлема

Решение Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы о проведении праздника "День свободных выборов" 24 декабря законно, поэтому требование о его отмене в обмен на согласованный митинг неприемлемо. Об этом написал в фейсбуке глава совета Илья Яшин.

Во вторник мэрия Москвы одобрила заявку, поданную оппозиционером Дмитрием Гудковым на проведение митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова 24 декабря. Праздничные мероприятия в Красносельском районе городские власти считают незаконной оппозиционной акцией.

По словам Яшина, он договаривался с Гудковым о переносе митинга только при условии того, что это все равно будет праздник, инициированный депутатами Красносельского района. Он назвал ошибкой самостоятельную заявку Гудкова. Гудков же утверждает, что Яшин лично дал ему "карт-бланш" на ведение переговоров с мэрией, а также заявил, что большой митинг на проспекте Сахарова "мог бы стать хорошим вариантом".

Идея о создании резервной площадки для мероприятия 24 декабря принадлежит главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову. По его словам, он получил согласие на это Гудкова и Яшина при условии, что митинг будет согласован именно в этот день, он будет посвящен свободным выборам и проходить на территории Красносельского округа.

Вчера Гудков заявил, что отзовет заявку из мэрии. "Дальше обсуждать всю эту ситуацию не будем: все и так увидели, как тесно и уютно живется в нашем клубке единомышленников", — написал он, заметив, что согласовывал митинг для того, чтобы избежать задержаний.

Позицию Яшина о проведении собственного мероприятия поддержал Алексей Навальный, который намерен баллотироваться в президенты России.