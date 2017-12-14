Московская прокуратура запретила акцию "День свободных выборов"

Московская прокуратура запретила проводить акцию "День свободных выборов". Соответствующее предостережение ведомство направило организатору мероприятия, оппозиционеру и главе Красносельского района Москвы Илье Яшину. В прокуратуре сочли, что политик намерен под видом праздника провести несанкционированный митинг.

Акция "День свободных выборов" запланирована на 24 декабря в формате "праздничного мероприятия". Такой формат, согласно законодательству, не требует разрешения мэрии. Несмотря на это, власти Москвы потребовали от прокуратуры признать акцию незаконной. Яшин в ответ потребовал признать незаконными действия самих чиновников.

24 декабря – годовщина одного из самых крупных протестных митингов в современной истории России. В 2011 году в этот день на улицы Москвы с требованием честных выборов вышли более 100 тысяч человек. К участию в новой акции 24 декабря ранее призвал оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил о необходимости потребовать от властей допуска всех кандидатов на президентские выборы 2018 года.

Именно после призывов Навального московские чиновники заявили о незаконности "Дня свободных выборов", а мэрия обратилась с жалобой на Яшина в прокуратуру.