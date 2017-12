Новые русские: из кислой канализации

Хедлайнеры сорок девятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – новые русские музыканты. Раз уж Новый год наступает, рок-критик Артемий Троицкий берется доказать: в отечественной рок-музыке кое-что происходит, и вовсе не все, звучащее на просторах музыкальной России – галимая попса.

В российской политике, наверное, все вот так невесело и есть, а в музыке, на самом деле, дело обстоит не совсем так, причем я имею в виду даже не пресловутые рэп-баттлы. Чтобы доказать этот смелый тезис, я взял наугад пачку российских дисков, относительно недавно мне пришедших, причем сделал абсолютно случайную выборку. То есть не то чтобы это лучшее, что я услышал за последние год-полтора из записанного в России – просто обычная музыкальная текучка, но течение, скажем так, подпольного русла российской музыки.

В подборке оказались артисты чуточку более знаменитые и совсем малоизвестные: типичный образ российской музыкальной сцены, которую игнорируют радио и телевидение. Эта сцена существует лишь в двух ипостасях – в интернете и живьем в маленьких клубах.

Начну с достаточно известной петербургско-выборгской группы "Последние танки в Париже", которая существует с 1996 года, за это время выпустила уже 9 альбомов, самый новый из которых называется "Ключи от всех дверей". Во главе группы стоит поэт (то есть настоящий поэт!) литератор и левый трибун, который явно моделирует свой образ с Маяковского, а зовут его Алексей "Леха" Никонов. Представлю вам композицию "Ненависть".

Следующая группа значительно менее известна, почему – не знаю, поскольку, как мне кажется, она исполняет вполне доступную даже для радиоформатов музыку. Группа "Обе две" основана в Екатеринбурге, потом переехала в Москву. Главным действующим лицом в ней является вокалистка Катя Павлова – весьма способная, обладающая яркой индивидуальной манерой певица; ее сопровождают разные музыканты-аккомпаниаторы. Существует группа с 2010 года, за это время выпустила два альбома и некоторое количество синглов. Вот последний сингл – точнее "ипишка" – с несколькими песнями, называется "Мальчик". Из этого релиза я выбрал песню "Актрисы спят с поэтами".

Теперь – группа сугубо дебютирующая, называется Sewage Sour, "Кислая Канализация" (!), состоит из двух девушек, их дебютный альбом называется Otmena, вышел в 2017 году. Несмотря на радикально неаппетитное название, дуэт исполняет совершенно нежную музыку в стиле dream pop. Послушаем в их исполнении песню Dikie Zveri. Кстати, любопытная тенденция: притом что название группы англоязычное, названия всех песен также пишутся латиницей – что характерно для многих современных модных наших артистов, но поются песни Sewage Sour на родном языке.

Музыканты, о которых я расскажу вам сейчас, произошли из очень известного петербургского коллектива – отпочковались от постпанковой группы Tequilajazzz. Есть у них барабанщик по имени Александр Воронов, по кличке Дусер, и вот он вместе с басистом Олегом Трубиным и клавишником Эрнестом Шереметом создал группу под названием TreKiNorda. Исполняют они примерно поровну инструментальные пьесы и песни с вокалом, выпустили два альбома – в прошлом году "Сервера Севера", а в позапрошлом – "Летим этим летом". Честно говоря, первый альбом мне понравился больше, и именно с него я выбрал инструментальный трек, называется "Шпионская песня". Трио существует с 2012 года, занимает пустующую, но не очень популярную нишу где-то между русским роком и клубной музыкой.

Группа "Черная речка" популярна среди завсегдатаев маленьких подпольных хардкор-клубов в России; она из города Кирова, была создана в 2013 году, считается одними из лидеров отечественного "панк-возрождения". Лидер коллектива – гитарист и вокалист по кличке Рысь, и с ним еще имеется ритм-секция. Исполняют они настоящий постпанк в духе второй половины 1980-х и находятся под явным влиянием (и, конечно же, это прекрасное влияние) группы "Кино" и Виктора Цоя. С третьего альбома "Черной речки", который называется "Чужие/Свои", где представлены и песни собственного сочинения, и кавер-версии, я отобрал композицию "Похмелье".

"Краснознаменная дивизия имени моей бабушки" – эта московская группа в первую очередь привлекает внимание забавным и довольно громоздким названием. Коллектив сам по себе тоже довольно громоздкий, поскольку участвует в нем человек 10 или 13, это такой маленький оркестр с различными акустическими и электрическими инструментами. Солистка группы – девушка по имени Яна Смирнова, прекрасная вокалистка, немного напоминающая тембром голоса и манерой исполнения Жанну Агузарову. У группы на счету уже четыре альбома; песню с третьего альбома, который называется "Кики", мы сейчас и послушаем. Называется она "История успеха".

В городе Ярославле (кстати говоря, это мой родной город) имеется знаменитая шоу-группа под названием "Мамульки Бенд". Она очень популярна в клубах, на разных корпоративах, увеселительных мероприятиях, поскольку репертуар этих музыкантов безграничен – это и западные хиты, и советские хиты, и песни собственного сочинения, и все это очень весело. Лидер "Мамулек", гитарист и автор музыки Максим Семенов, совсем недавно выпустил свой первый сольный диск. Это своего рода студийный эксперимент – совсем в другом стиле, нежели разухабистые "Мамульки". При этом тематика песен и народный лексикон сохранены. Называется диск "Весы", и есть на этом диске композиция "Мы".

Подводя итог: думаю, что эта подборка доказывает – не так уж все скучно и безнадежно в российской музыке, как это может показаться, если вы черпаете информацию только из телевидения и радио (там, конечно, громкий ужас). Альтернатива есть: музыка разнообразная, задиристая и достаточно качественная. На этом и поздравляю вас с Новым годом: нового счастья, новых впечатлений и, как пел Вася Обломов, нового президента!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 49):

1. Kid Congo & The Pink Monkey Birds (USA). Escapetism, LP La araña es la vida

2. Vaiteani (Tahiti). O Vai, LP Vaiteani

3. Anna Homler & Steve Moshier (USA), Yesh'Te, LP Breadwoman and Another Tales

4. "Последние Танки В Париже" (Россия). "Ненависть", LP "Ключи от всех дверей"

5. "Обе Две" (Россия). "Актрисы спят с поэтами", LP "Мальчик"

6. Sewage Sour (Россия). Voiny, LP Oтмена

7. "Трекинорда" (Россия). Spy Song, LP "Летим этим летом"

8. "Черная Речка" (Россия). "Похмелье", LP "Чужие/Свои"

9. "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки" (Россия). "История успеха", LP "Кики"

10. Максим Семенов (Россия). "Мы", LP "Весы"

11. Les Panties (Belgium).Velvet, LP Cold Science

12. Dona Onete (Brazil). Moreno morenado, LP Banzeiro

13. Julian Cope (UK). Don't Drink and Drive (You Might Spill Some), LP Drunken Songs