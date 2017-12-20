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На Лубянке задержали журналистов "Дождя", снимавших акцию Энтео

Активист Дмитрий Энтео

В Москве на Лубянке задержаны журналисты "Дождя", освещавшие проходящую там акцию Дмитрия Энтео (Цорионова). Ее участники наклеили на здание ФСБ наклейки со словами "здесь чекисты убивали людей".

По данным телеканала, корреспондента Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова забрали в полицию "до выяснения обстоятельств".

Акция Энтео связана со столетним юбилеем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которую он у себя в твиттере называет "террористической организацией". Спецслужбы современной России активист упрекает в "порочной преемственности".

В среду днем у здания ФСБ задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая развернула баннер с надписью "С днем рождения, палачи".

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