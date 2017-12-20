Обвиняемого в терроризме соратника Мальцева оставили под арестом

Лефортовский суд Москвы до 2 апреля продлил арест Сергея Рыжова, соратника националиста Вячеслава Мальцева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, заседание проходило в закрытом режиме.



"Это нельзя было даже назвать судом. Сначала нас запустили в зал, потом следователь вышел с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме. Никаких обоснований он при этом не представил. Адвокаты настаивали, что причин для закрытого режима нет, однако судья ходатайство следователя удовлетворила, и нас вывели из зала. Сергей держится нормально, зашел – улыбался", – рассказала мать обвиняемого Лариса Рыжова. Она отметила, что на заседании присутствовали правозащитники Елена Санникова, Сергей Шаров-Делоне и адвокат Светлана Сидоркина. "Больше никто его [Рыжова] поддержать не пришел. Печально даже не то, что к нему никто не пришел, а что все оказались разобщены", – добавила мать обвиняемого.

Рыжова обвиняют в подготовке теракта на Театральной площади Саратова 5 ноября. В этот день, как неоднократно заявлял Мальцев, в России якобы должна была произойти революция. Сам Мальцев летом 2017 года бежал за границу. В ноябре в связи с заявлениями националиста о революции были задержаны десятки его предполагаемых сторонников по всей России.