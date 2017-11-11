Сторонник Мальцева Толкачев арестован по делу о подготовке теракта

Суд в Москве арестовал на полтора месяца Андрея Толкачева – члена движения "Артподготовка", которое в октябре было признано в России экстремистским и запрещено по решению суда.

Активиста обвиняют в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе, передает ТАСС. Вместе с Толкачевым по этому делу проходят еще пять человек, включая арестованных ранее Юрия Корного и Андрея Кептю, а также основателя "Артподготовки" Вячеслава Мальцева. Его вменяют организацию террористического сообщества.

По версии следствия, Толкачев, Корный и Кептя собирались совершить поджог недалеко от Красной площади. Всех троих, предположительно, задержали на Манежной площади 12 октября.

Аресты и обыски у активистов "Артподготовки" продолжаются уже несколько недель. Сам Мальцев в настоящее время находится за границей – в России он объявлен в розыск. Националист заявил, что 5 ноября в стране должна состояться "революция". В этот день было задержано более 500 человек в нескольких городах, при этом каких-либо беспорядков или столкновений с полицией не было.