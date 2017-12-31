"Наутилус" и "Калипсо"

К Новому году нужно желать друг другу счастья и процветания, нужно подводить итоги года старого, что-то суммировать и делать оптимистичные предсказания. Ведь, согласитесь, как-то странно было бы зайти к друзьям в новогоднюю ночь, мрачно выпить стакан водки и авторитетно заявить: "Мы все скоро умрем, так что быстрее доедайте оливье!"

Уходящий год был разным. США, к примеру, он подарил пару-тройку исторических заявлений. Apple и Google, к примеру, заявили, что все их учреждения, предприятия и конторы полностью переходят на использование только возобновляемых источников энергии. Замечено, что если подобные компании демонстрируют какой-то концепт, то через год-два этот концепт, в красивой упаковке, уже можно купить в магазинах с 30%-ной скидкой, а если купить два устройства с концептом, то третье дают бесплатно. Уверен, что мир пока не прочувствовал, что его энергетическая архитектура в ближайшем будущем кардинально изменится, а всяким ближневосточным шейхам придется пересаживаться из Mazeratti с рулем в бриллиантах и обшивкой из полосатого тигра на что-то бюджетное.

Второй американской исторической новостью можно считать возобновление Дональдом Трампом космической программы, предусматривающей новый полет человека на Луну. Правда, тут Трамп просто догоняет Илона Маска, который на Луну не мелочится и собирается строить поселения на Марсе. Конечно, Луна и Марс – это вам не в Конотоп съездить, но замечено, что американцы если за что-то берутся, то обязательно делают. Начинают планировать лет за двадцать, строить лет за десять, а потом оно летит, ездит, берет анализы грунта и делает прекрасные фотки дальних галактик. Конечно, Рогозин, Чубайс, Роскосмос, Роснано и Сколково могут и покруче, но пока почему-то стесняются и для тренировки просто роняют все ракеты в океан. Но лиха беда начало – ракеты перед взлетом освящают, поэтому, если махнуть кадилом поактивней, может, оно и полетит – подобные исследования уже ведет Русская православная церковь.

Ну, а третье историческое явление – это новая стратегия национальной безопасности. Доктрина дает США четкую рабочую тактику противодействия самым опасным угрозам. Среди этих угроз – Китай и Россия. Но Китай опасен экономически, а вот Россия “хочет нарушить существующий мировой порядок”. Товарками России объявлены "Исламское государство" (запрещено в России), Северная Корея и еще парочка игривых режимов, живущих под лозунгом: "Любите нас, иначе мы вас уничтожим!" И можно только восхититься миролюбивой политикой РФ и гигантскими усилиями лично В. В. Путина, который все-таки смог поместить свою страну в подобное соседство.

Ну, а если возвратиться в Россию, то этот год, конечно, не подарил нам какого-то пронзительного счастья. Страна потихоньку воевала, в Донбассе продолжалась политика "настамнет"; президент говорил о несомненных успехах в экономике, а статистика – о перерастании рецессии в пике. Вишенкой на торте стало милостивое согласие лидера России снова стать президентом. Без объявления программы, дебатов, политической борьбы. И без конкурентов, само собой. И это правильно! Как сказала одна тетенька в вязаном беретике, участвуя в социологическом опросе на тему "За кого вы будете голосовать?": "Нынешний президент довел страну до ручки, поэтому я буду голосовать за Путина, чтобы он все исправил!”

Мы живем в интереснейшее время: время гибели последних империй и последних динозавров-диктаторов

Прочитав подобное о России, дотошный читатель спросит: ну, и где тут новогодний позитив? Может, действительно нужно спешно доедать оливье? Отнюдь, ибо на все это следует взглянуть с другой стороны – глазами свидетеля эпохи. Когда меня спрашивают, какую жизнь я бы хотел прожить, я отвечаю: как капитан Немо или как Жак-Ив Кусто. Немо построил подводную лодку, а Кусто прекрасный корабль. Подводная лодка называлась "Наутилус", а корабль назывался "Калипсо" – в одних этих названиях ветер странствий и перемен. Выдуманный Немо и всамделишный Кусто прожили удивительную жизнь исследователей-созерцателей, чего я бы нам всем пожелал, они избрали идеальную жизнь – стали созерцателями великолепия меняющегося мира природы. Не зря "Наутилус" переводится в книге Жюля Верна как “Подвижный в подвижном”.

Мир политики не менее великолепен, чем мир природы. Так что давайте и мы попробуем отнестись к политике как игре, чем она и является. Давайте на секунду отстранимся от фамилий, угроз, заявлений и спросим себя: а свидетелями чего мы являемся? И тогда мы обнаружим, что живем в интереснейшее время. Время гибели последних империй и последних динозавров-диктаторов. Время интернета, который не дает скрыть правду. Время прорывов в науке и технологиях.

Да, в этих прорывах Россия где-то на последних местах. Да, есть личный запрет Путина идти в президенты Навальному, но нет, да и не может быть, ни от кого запрета жить лучше и ярче каждому из нас. А Путин… Помните сцену из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Там есть метафора, которая гораздо шире фильма. Индиана Джонс попадает, наконец, в храм, в котором крестоносец-монах сотни лет охранял чашу Христа, волшебный Грааль, дарующий бессмертие. Грааль уже был у Индианы в руках, но упал в пропасть, ибо Харрисон Форд предпочел спасти живую красотку, упавшую в эту же пропасть, а не Грааль. И действительно, зачем Индиане вечная жизнь без этой красотки?

Новые шесть лет путинского уныния могут сыграть с нами дурную шутку: мужчины и женщины, блондины и брюнеты, богатые и бедные, женатые и одинокие будут рассуждать на тему о том, а что придумает г-н президент, чтобы не бросить нас в одиночестве и после 2024 года? За это время роботы станут обыденностью, китайцы сделают клон IPhone XXV, а мои дети, как я надеюсь, научатся сами зарабатывать деньги. Но pоссияне все так же будут жить Путиным, что ему и требуется.

Поэтому, в следующем году важно послать к черту политику, именно эту политику – политику без выборов, без конкуренции; политику, нас унижающую и оскорбляющую страну. Вот это самое главное, чего я бы хотел пожелать себе и вам в наступающем году. А шампанское мы должны поднять за время! За то, что оно течет и никто не властен его оседлать. Ни либерал, ни диктатор.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

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