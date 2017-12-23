Яшин: "День свободных выборов" состоится несмотря на запрет суда

Мероприятие "День свободных выборов" будет проведено 24 декабря в Москве, несмотря на судебный запрет. Об этом у себя в фейсбуке написал его организатор – глава Красносельского района Илья Яшин. Он подчеркнул, что решение Мосгорсуда от 20 декабря обжаловано и еще не вступило в законную силу. Решение же суда о принятии обеспечительных мер он назвал "неправомочным".

Яшин анонсировал "День свободных выборов" на прошлой неделе. Акция заявлена в формате "праздничного мероприятия", что позволяет не согласовывать ее проведение с мэрией. После того как к участию в мероприятии призвал оппозиционер Алексей Навальный, московские власти заявили о его незаконности.

Позднее оппозиционер Дмитрий Гудков подал заявку на проведение 24 декабря митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова. Он назвал это "компромиссом" в ситуации с запретом "Дня свободных выборов". Власти одобрили заявку Гудкова, однако позднее политик отказался от проведения митинга – по просьбе Яшина, который назвал "неприемлемым" отмену законной акции в обмен на согласованный митинг.