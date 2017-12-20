Гудков отозвал заявку на проведение митинга на Сахарова 24 декабря

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал официальное уведомление об отзыве заявки на проведение митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря. Текст документа политик опубликовал у себя в фейсбуке в среду днем.

Накануне Гудков пообещал отозвать заявку, так его об этом попросил глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Тот намерен провести 24 декабря праздник "День свободных выборов".

Во вторник мэрия Москвы одобрила заявку, поданную Дмитрием Гудковым. Праздничные мероприятия в Красносельском районе городские власти ранее назвали незаконной оппозиционной акцией.

Позицию Ильи Яшина о проведении собственного мероприятия поддержал Алексей Навальный, который намерен баллотироваться в президенты России.