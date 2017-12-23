"Единая Россия" поддержала Путина и его самовыдвижение

Партия "Единая Россия" поддержала кандидатуру Владимира Путина на грядущих президентских выборах. Об этом в субботу на съезде партии в Москве заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Он назвал Путина "сильным и безоговорочным лидером".

При этом он отметил, что "Единая Россия" приветствует решение президента России пойти на выборы как самовыдвиженец. Медведев поручил создать пул наблюдателей от партии на грядущих выборах.

Сам Владимир Путин, выступавший перед Медведевым, заявил о важности расширения механизмов прямой демократии и политической конкуренции в России и уважительного отношения к "дееспособной оппозиции". При этом Путин отметил, что развитие России возможно только в условиях общенационального согласия.

​Выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря на ВДНХ в Москве. Телеканал "Дождь" сообщал, что в инициативную группу по выдвижению могут войти представители шести партий. Помимо "Единой России" речь шла о "Справедливой России", "Родине", "Гражданской платформе", "Патриотах России" и "Партии пенсионеров".

Представители российской несистемной оппозиции неоднократно заявляли, что считают результат выборов 2018 года предрешенным в пользу Путина.