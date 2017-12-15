Песков: Путин действительно никогда не произносит фамилию Навального

Президент России Владимир Путин намеренно никогда не произносит фамилию Алексея Навального. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Вероятно, это связано с отношением главы государства к оппозиционному политику, сказал Песков. Он подчеркнул, что президент не скрывал свое отношение к Навальному во время состоявшейся в четверг пресс-конференции.

Накануне Владимир Путин назвал Алексея Навального "российским Саакашвили". Так президент ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, почему Навального и других независимых оппозиционных кандидатов не допускают к участию в выборах 2018 года. При этом фамилию политика президент не произнес.

На то, что Путин, отвечая на вопросы о Навальном, никогда не называет его фамилию, ранее обращали внимание многие журналисты и сам Навальный.

По мнению оппозиционера, на пресс-конференции Путин признал, что недопуск учредителя Фонда борьбы с коррупцией к участию в выборах – это осознанное политическое решение.

Путин в 2018 году собирается в четвертый раз баллотироваться в президенты. В выборах также намерен участвовать Алексей Навальный, однако власти запрещают ему избираться, ссылаясь на вынесенный приговор по делу "Кировлеса".