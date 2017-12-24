Непраздничное собрание

В Лермонтовском сквере в Москве пршло "собрание граждан" – в этой форме решил провести давно запланированное на 24 декабря мероприятие глава Красносельского района Илья Яшин, после того как утром в воскресенье полицейские воспрепятствовали установке сцены для проведения праздника "День свободных выборов". В итоге в сквере собралось несколько сотен граждан (по нектороым данным - до 2 тысяч человек), многие из которых пришли с цветами. Собравшиеся выкрикивали лозунги "Мы здесь власть", "Путин вор" и "Собянина долой", прямо из толпы через мегафон выступили сам Илья Яшин и общественный деятель Юлия Галямина. Задержан был только один человек, его почти сразу же отпустили. Примерно в 16:15 по посковскому времени акция завершилась.

Радио Свобода вело прямую видеотрансляцию с места событий.

Илья Яшин анонсировал "День свободных выборов" еще в середине декабря. По его словам, "праздничный формат" мероприятия означал, что его можно проводить без какого-либо согласования со стороны московских властей. Однако после того, как Алексей Навальный призвал своих сторонников принять участие в акции, Мосгорсуд принял решение о запрете "Дня свободных выборов". Яшин назвал решение "незаконным и политически мотивированным".

Позднее оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал параллельную заявку на проведение 24 декабря митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова. Он назвал это "компромиссом" в ситуации с запретом "Дня свободных выборов". Власти одобрили заявку Гудкова, однако позднее политик отказался от проведения митинга – по просьбе Яшина, который назвал "неприемлемым" отмену законной акции в обмен на согласованный митинг.

22 декабря уже и сам Илья Яшин заговорил о переносе мероприятия на проспект Сахарова, но позже отказался от этой идеи. Вечером 23 декабря вокруг Лермонтовского сквера были установлены заграждения. Рано утром в воскресенье полицейские воспрепятствовали установке сцены и другим подготовительным работам, и Яшин заявил, что "День свободных выборов" "сорван", и объявил о смене формата акции, анонсировав собрание граждан. Проводить такие собрания политик имеет законное право как глава совета депутатов муниципального образования.

"Приходите с цветами – гвоздики, розы, подсолнухи. Любые цветы. И пусть нас будет много, пусть Путин и Собянин увидят, что мы существуем, что мы знаем свои права и не собираемся от них отказываться в пользу обнаглевших чиновников", – призвал своих сторонников Илья Яшин.