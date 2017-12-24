Алексей Навальный: "Мы идем на выборы, чтобы победить"

Оппозиционер Алексей Навальный, выступая в Москве на собрании избирателей в поддержку своего выдвижения в президенты, заявил, что стремится к победе, смене власти, формированию нового правительства.

Навальный предостерёг избирателей, что в случае победы Владимира Путина на выборах 2018 года страна получит очередные потерянные шесть лет. "Это Вы, Владимир Путин, превратили нашу страну в источник личного обогащения для себя, своей семьи и своих друзей. Поэтому Вам не стоит больше быть президентом", – заявил Навальный.

Алексей Навальный также заявил о намерении провести "всероссийскую забастовку избирателей" в случае, если власти не допустят его к участию в президентских выборах.

Он также призвал других кандидатов сняться с выборов за пять дней до голосования, если Центризбирком откажет ему в регистрации. "Сорвите выборы, если они не настоящие. Вынудите Кремль объявить новые выборы, но зарегистрировать всех кандидатов. Это будет честно, это будет в интересах страны", – подчеркнул политик.

В воскресенье в 20 городах России прошли собрания избирателей в поддержку выдвижения Навального на президентские выборы. В Москве в таком мероприятии участвовали более 700 человек. Сегодня, как ожидается, юристы штаба Навального подадут результаты голосования за выдвижение оппозиционера в Центральную избирательную комиссию.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Кроме Навального и Путина в них намерены участвовать телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, директор подмосковного совхоза Павел Грудинин от КПРФ, бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье.

Российские власти неоднократно заявляли, что Навальный не имеет права баллотироваться на пост главы государства из-за судимости по делу "Кировлеса". Сам оппозиционер считает законным свое намерение участвовать в выборах.