Канцлер Австрии подверг критике нынешний подход ЕС к мигрантам

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал ошибочным применение фиксированных квот для распределения беженцев по странам Европейсого союза. В интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 24 декабря, Курц подчеркнул, что требование Брюсселя к государствам ЕС принимать беженцев согласно квотам не содействует развитию европейского сообщества. Решение о распределении по государствам ЕС до 120 тысяч нелегальных мигрантов было принято в Брюсселе 2015 году. Тогда основная часть беженцев находилась в Греции и Италии.

Себастьян Курц считает, что продолжение такого курса относительно мигрантов может привести, как он выразился, к усилению раскола в ЕС. Австрийский канцлер считает, что каждое государство в составе ЕС должно само решать, будет ли оно принимать мигрантов и если да, то в каком количестве. Курц также отметил, что мигранты стремятся, главным образом, в Германию, Австрию и Швецию, но не в Болгарию или Венгрию.

В июне 2017 года против равномерного распределения миграционной нагрузки в ЕС высказалась также Чехия, которая ранее заявляла о готовности выполнить требования Брюсселя. Наряду с Прагой в программе по распределению отказываются участвовать Венгрия, Румыния, Польша и Словакия, отмечает Deutsche Welle.