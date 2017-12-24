Умер Андрей Зализняк, лингвист, историк, просветитель

В Москве в возрасте 82 лет умер советский и российский лингвист Андрей Зализняк. Он родился в 1935 году, лингвистическое образование получил в Москве и Париже, преподавал на филологическом факультете МГУ и в нескольких крупных европейских университетах. Он был автором книг, среди которых "Древненовгородский диалект", "Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века".

Андрей Зализняк стал признанным специалистом в области современной и исторической грамматики русского языка, одним из крупнейших российских лингвистов. За "филигранное лингвистическое исследование первоисточника "Слова о полку Игореве", убедительно доказывающее его подлинность", ученый был удостоен премии Солженицына. Ученый был одним из основателей Московской школы компаративистики.

Ученики Андрея Зализняка ценили в его работах по филологии строгое следование фактам и "почти математическую точность" в определении результатов.