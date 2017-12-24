ЦИК принял документы у Навального, решение о регистрации объявят на днях

Алексей Навальный с соратниками из своего штаба прибыл с документами в Центральную избирательную комиссию вечером в воскресенье. Перед входом в здание ЦИК Навальный заявил, что "невозможно не зарегистрировать нас на выборах, выборы без нас – это не выборы". В связи с большим числом кандидатов ЦИК продлил часы работы в воскресенье.

Ранее 24 декабря Навального выдвинули кандидатом в президенты несколько инициативных групп в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге.

Ранее в воскресенье Алексей Навальный, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что если его не зарегистрируют, то вся инфраструктура, созданная за год агитационной кампании, будет работать на бойкот выборов.

Оппозиционер Алексей Навальный, выступая 24 декабря в Москве на собрании избирателей в поддержку своего выдвижения в президенты, заявил, что стремится к победе, смене власти, формированию нового правительства.

Навальный предостерёг избирателей, что в случае победы Владимира Путина на выборах 2018 года страна получит очередные потерянные шесть лет. "Это вы, Владимир Путин, превратили нашу страну в источник личного обогащения для себя, своей семьи и своих друзей. Поэтому вам не стоит больше быть президентом", – заявил Навальный.