Акция Ильи Яшина в Москве прошла без задержаний

В Москве без задержаний прошла акция в Лермонтовском сквере, организованная главой муниципального Красносельского района Ильей Яшиным. По данным журналистов, там собралось около тысячи человек, по данным полиции – около 300.

Как сообщило "Эхо Москвы", полицейские не мешали проведению акции и только сообщали через мегафон, что она не согласована, и просили людей разойтись. Участники мероприятия выкрикивали "Путин – вор" и "Собянина долой". Затем перед собравшимися выступил Илья Яшин.

В отношении Яшина составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Там напомнили, что акция была признана Мосгорсудом незаконной.

Яшин на акции в Лермонтовском сквере в Москве назвал президента России Владимира Путина "главным политическим коррупционером". Действующие власти "боятся проиграть даже на тех выборах, которые контролируют", считает политик.