В Москве прошло организованное Ильей Яшиным "собрание граждан"

Оппозиционер Илья Яшин на акции в Лермонтовском сквере в Москве назвал президента России Владимира Путина "главным политическим коррупционером". Действующие власти "боятся проиграть даже на тех выборах, которые контролируют", считает политик.

Яшин выступил в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого инициативные группы в 20 городах страны сегодня выдвинули на президентские выборы. Яшин при этом отметил, что цель акции в Лермонтовском сквере заключается не в агитации за Навального, а в том, чтобы "напомнить самим себе, городу, стране, что у нас есть права, что мы не собираемся от них отказываться". На акции также выступила гражданский активист Юлия Галямина.

В организованном Яшиным "собрании граждан" участвовали несколько сотен человек, они скандировали "Мы здесь власть!". Сотрудники полиции призывали активистов разойтись, о задержанных не сообщается.

Илья Яшин возглавляет Красносельский район Москвы. Политик планировал провести 24 декабря в Лермонтовском сквере праздничное мероприятие "День свободных выборов". После того, как к участию в акции призвал Навальный, власти заявили о ее незаконности.

24 декабря Яшин заявил, что вместо праздника "День свободных выборов" в том же месте и в то же время состоится "собрание граждан". Сообщалось, что полиция не будет препятствовать этой акции, если ее участники придут без какой-либо политической атрибутики. Перед началом мероприятия полицейские пришли домой к Яшину и зачитали ему предостережение о недопустимости нарушения закона.

Радио Свобода вело прямую трансляцию с акции в Лермонтовском сквере: