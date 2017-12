Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME (Federal Bank of the Middle East), который, как утверждается, использовали "богатые россияне с политическими связями". Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, запрос ФБР в Центральный банк Кипра был направлен в ноябре в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег через банки на Кипре. В то же время, официальный представитель FBME заявил, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.

В 2014 году Министерство финансов США обвинило банк FBME в участии в отмывании денег, финансировании терроризма и организованной преступности, мошенничестве, торговле оружием и коррупции. В 2016 году банк попал под санкции Вашингтона, а ещё через год был ликвидирован.

Согласно внутреннему отчёту Центрального банка Кипра, среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали "политически чувствительные" позиции, в том числе приближенные к президенту Путину. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами.