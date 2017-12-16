Бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта освободили из-под домашнего ареста. Суд согласился изменить условия содержания, но его обяжут носить электронный браслет.

Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвиняют в работе на территории США в качестве незарегистрированных агентов влияния иностранного государства, лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его "Партии регионов", а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Манафорт и Гейтс свою вину не признают. Судебный процесс надними начнется в мае 2018 года.

В ноябре Манафорта поместили под домашний арест под залог в 10 миллионов долларов. Бизнесмен находился под круглосуточным наблюдением в своем доме в Вирджинии. И мог покидать его только, чтобы прийти в суд.

Обвинения, предъявленные Манафорту, стали первыми в расследовании российского вмешательства в прошлогодние выборы президента США.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.