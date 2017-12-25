В Петербурге начался суд над курсантом, обвиняемым в терроризме

Курсант Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге Вадим Осипов находится в СИЗО с 8 апреля, теперь суд продлил ему содержание под стражей еще на полгода. Вадим, с детства любивший книги фильмы про шпионов, мечтал ловить террористов, после взрыва в Петербургском метро он нарисовал план казармы, уязвимость которой для возможного захвата его очень беспокоила. В итоге сотрудники ФСБ его самого обвинили в подготовке к терактам. Адвокат Осипова Виталий Черкасов считает обвинение абсурдным.

Вадим Осипов хотел работать в ФСБ, но получилось так, что именно сотрудники этого ведомства затеяли против него процесс. Когда он был арестован, они пришли к нему в камеру и, представившись его друзьями, стали расспрашивать, что бы он делал на месте террористов. Вадим решил, что его вербуют в ФСБ, и готовностью рассказал, что, по его мнению, действия террористов могли бы нанести гораздо больший урон, если бы они лучше готовились. Сотрудники ФСБ дали Вадиму слово, что никому расскажут про их разговор, но именно эти рассуждения молодого человека легли в основу обвинения.

На суде Вадим держится бодро. Он был весьма удивлен, когда прокуроры объясняли необходимость держать его в СИЗО тем, что он раньше часто ходил в самовольные отлучки. По словам Вадима, все курсанты лазали в дырку в заборе, чтобы добежать до ближайшего магазина, но теперь походы за сушками и чипсами трактуются как возможность побега и вербовки террористов. Виталий Черкасов считает дело Вадима Осипова полностью сфабрикованным. Поскольку его обвиняют в тяжких преступлениях – подготовке терактов и вербовке сторонников, то ему грозят большие сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Следующее заседание назначено на 8 января.