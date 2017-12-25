Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС

Виталий Мутко на полгода приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности главы организации стал ее генеральный директор Александр Алаев, передает "Коммерсант".

Ранее СМИ сообщали, что Мутко уйдет в отставку с должности главы РФС из-за давления со стороны Международной футбольной федерации (ФИФА) на фоне допингового скандала. Предполагалось, что место Мутко займет Алексей Сорокин, глава оргкомитета чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Бывшего министра спорта, вице-премьера России Виталия Мутко пожизненно лишили права присутствовать на Олимпиадах.