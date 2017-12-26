Великобритания эскортировала "Адмирала Горшкова" в Северном море

Великобритания сообщила, что Королевский флот провел сопровождение российского авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" через Северное море вблизи британских территориальных вод. Фрегат HMS St Albans 23 декабря вышел на сопровождение "Адмирала Горшкова" по Северному морю "в районах, представляющих национальный интерес". Фрегат провел наблюдение за российским судном 25 декабря и вернется в порт приписки Портсмут 26 декабря.

Королевский военно-морской флот отмечает "всплеск в перемещениях российских военных кораблей, проходящих через территориальные воды Великобритании". Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что "не стесняется защищать воды Великобритании или терпеть любую форму агрессии". "Британию никогда не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", - сказал он.

24 декабря другой британский фрегат, HMS Tyne, также провел сопровождение российского разведывательного корабля через Северное море и Ла-Манш. Вертолеты военно-морского флота Великобритании были направлены для наблюдения за двумя другими российскими военными кораблями. Маршал ВВС Великобритании сэр Стюарт Пич заявил в начале этого месяца, что Россия может представлять серьезную угрозу для стран НАТО, атакуя подводные кабели связи, имеющие решающее значение для международной торговли и Интернета.

Он сказал, что это "немедленно и потенциально катастрофически" ударит по экономике, если они будут разрезаны или разрушены. Отношения между Великобританией и Россией были сильно напряжены в связи с незаконной аннексией Крымского полуострова в Украине в 2014 году и различиями в оценке конфликта в Сирии.

Во время поездки в Россию министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров также не соглашались с предполагаемым вмешательством Кремля во внутреннюю политику Западной Европы и Соединенных Штатов. Джонсон отметил «обилие доказательств» вмешательства Москвы в международные выборы. Но Лавров сказал, что никаких доказательств мнения Джонсона нет.