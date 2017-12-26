В аннексированном Крыму проходят обыски у крымских татар

В Симферополе проходят обыски у крымских татар. Сотрудники правоохранительных органов объясняют свои действия расследованием взрыва на газопроводе в Алуште. При этом обыски проходят в доме школьного психолога Асене Мисиратовой и в доме ее свекрови. Одну женщину увезли в управление Следственного комитета.

1 ноября на газопроводе в Алуште произошел взрыв. Без газа на некоторое время остались полторы тысячи человек. Тогда же были повреждены две высоковольтные линии электропередачи в Алуште. ФСБ России называет произошедшее "диверсией".

В аннексированном Крыму регулярно проходят обыски и задержания крымских татар. Правозащитники считают действия российских спецслужб политически мотивированными: представители крымско-татарского народа выступали против присоединения Крыма к России.