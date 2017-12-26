Экспертиза не признала порнографией снимки историка Юрия Дмитриева

Историк Юрий Дмитриев фотографировал приемную дочь без одежды для наблюдения за еt физическим развитием. Это следует из результатов повторной экспертизы снимков, которую проводил "Федеральный департамент независимой судебной экспертизы".

Выводы экспертов огласили на заседании суда по делу Дмитриева 26 декабря. Об этом сообщает "Новая газета". Издание отмечает, что прокуратура, которая требовала повторного исследования фотографий, теперь ходатайствует о проведении третьей экспертизы.

61-летнего историка Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют по статье об "изготовлении фотографий порнографического характера" за снимки приемной дочери. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки.

"Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным. Правозащитники считают, что уголовное дело в отношении историка "имеет политический мотив и нацелено на то, чтобы активист прекратил свою деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий".

В защиту Дмитриева, в том числе перед президентом России Владимиром Путиным, многократно выступали российские общественные и культурные деятели.

Подробнее о деле Юрия Дмитриева читайте здесь