Людмила Улицкая вступилась за историка Юрия Дмитриева

Писательница Людмила Улицкая призвала к честности прокурора Петрозаводска Елену Аскерову и заместителя председателя Петрозаводского городского суда Марину Носову, которые занимаются уголовным делом в отношении историка Юрия Дмитриева. Обращение писательницы опубликовала "Новая газета".

Улицкая пишет, что дело Дмитриева взволновало все российское общество. По ее словам, Аскерова и Носова "не могут не осознавать", до какой степени бездоказательны выдвинутые против историка обвинения. "Я могу догадываться о том, насколько велика ваша зависимость от вышестоящего начальства и как вам, должно быть, сложно в том положении, когда от вас требуют совершить поступок, за которым могут последовать неприятные последствия с точки зрения вашей дальнейшей карьеры", - говорится в обращении. Улицкая заявила, что решение, которое вынесет суд, может стать "черной меткой, которую они никогда не смогут смыть".

Юрий Дмитриев является главой карельского общества "Мемориал". Его обвиняют по статье об "изготовлении фотографий порнографического характера" за снимки приемной дочери. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за её физическим развитием и отчетов перед органами опеки. В "Мемориале" считают, что обвинение в отношении Дмитриева "не основано на законе и противоречит фактическим обстоятельствам дела". Правозащитный центр признал Дмитриева политзаключенным.

В поддержку 61-летнего историка ранее выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, поэт Лев Рубинштейн и писатель Дмитрий Быков.

20 лет назад Юрий Дмитриев нашел урочище Сандармох и другие места массовых захоронений. Он издал несколько книг о жертвах политических репрессий.