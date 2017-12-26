В Ставрополе неизвестные заблокировали штаб Навального

В Ставрополе неизвестные заблокировали предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального.

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Как сообщили работники штаба, люди в гражданской одежде представились сотрудниками правоохранительных органов, вошли в помещение и выгнали находившихся там людей. Приехавшая на место полиция сообщила, что в штабе проводится "оперативно-разыскное мероприятие". С чем оно связано, неизвестно.

Сторонники Навального в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты. Оппозиционер призвал к забастовке избирателей. Он отметил, что теперь его региональные штабы будут агитировать за бойкот выборов.