Мать обвиняемого по делу о теракте в Петербурге просила помощи ФСБ

Мать 18-летнего Евгения Ефимова, арестованного по делу о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга, около года просила ФСБ и Следственный комитет проверить странное поведение сына, но так и не получила помощи. Интервью с ней опубликовало во вторник издание The Insider.

По словам Оксаны Ефимовой, ее сын "заинтересовался исламом" в 11-м классе. Она обратилась в ФСБ, когда "нашла подписки на подозрительные страницы". Также мать подозреваемого рассказала, что тот стал называть христиан "неверными". Она обратилась на "горячую линию" ФСБ, в ответ на что ведомство заблокировало группы в соцсетях.

После апрельского теракта в петербургском метро Оксана Ефимова вновь обратилась в ФСБ с просьбой проследить за поведением сына. С ним провели беседу, но никаких протоколов не предоставили. В ведомстве также пообещали приставить к Евгению Ефимову отдельного сотрудника.

Оксана Ефимова объяснила свое обращение в ФСБ тем, что следила за историей Варвары Карауловой, осужденной по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке "Исламское государство". Мать Евгения Ефимова заявила, что надеялась спасти сына.

В середине декабря ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Казанском соборе. Вскоре после этого ведомство опубликовало ролик, в котором Евгений Ефимов признается в изготовлении взрывчатки. Всего сообщалось о семи предполагаемых террористах. Один из задержанных заявил, что его под пытками заставляли признаться в хранении оружия, применяя электрошок и наручники.

На прошлой неделе Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая якобы помогла найти и задержать подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге и других городах России.