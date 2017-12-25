Предъявлены обвинения по делу о подготовке теракта в Петербурге

Троим подозреваемым в подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Им вменяется незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ, сообщает портал "Медиазона".

14 декабря представители ФСБ сообщили о задержании группы лиц, якобы занимавшейся подготовкой террористических актов в Петербурге. По информации следователей, один из задержанных готовился взорвать Казанский собор.

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая помогла найти и задержать подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге и других городах России.