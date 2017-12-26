В Москве задержан организатор пикета в поддержку политзаключенных

В Москве полиция во вторник задержала организатора пикета в поддержку политзаключенных на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", Евгения Макарова доставили в отделение; вместе с ним поехали активисты Сергей Ожич и Вера Макарова, заявившие о намерении защищать его интересы.

В полиции Макаров отказался свидетельствовать против себя, после чего его отпустили, переписав паспортные данные, сообщает "ОВД-Инфо".