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В Москве задержан организатор пикета в поддержку политзаключенных

Акция в защиту политзаключенных в Москве, архивное фото

В Москве полиция во вторник задержала организатора пикета в поддержку политзаключенных на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", Евгения Макарова доставили в отделение; вместе с ним поехали активисты Сергей Ожич и Вера Макарова, заявившие о намерении защищать его интересы.

В полиции Макаров отказался свидетельствовать против себя, после чего его отпустили, переписав паспортные данные, сообщает "ОВД-Инфо".

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