Андрей Бажутин вывезен из полиции в неизвестном направлении

Лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, которого во вторник должны были освободить из-под административного ареста, увезли из спецприемника в неизвестном направлении. Об этом порталу "ОВД-Инфо" сообщил координатор движения Анатолий Шилов.

По его словам, Бажутину не дали выйти на улицу, а вместо этого посадили в полицейскую машину и увезли в сопровождении двух экипажей дорожно-патрульной службы.

12 декабря Андрея Бажутина арестовали по обвинению в управлении автомобилем без прав, которых его лишили после акций протеста против строительства платной магистрали в Петербурге – так называемого Западного скоростного диаметра.

Возглавляемое Бажутиным Объединение перевозчиков России, выступающее против введения сбора для дальнобойщиков через систему "Платон", было признано иностранным агентом 1 декабря. Организация возникла одновременно с началом всероссийской акции протеста против "Платона" в ноябре 2015 года.