Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Андрей Бажутин вывезен из полиции в неизвестном направлении

Андрей Бажутин

Лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, которого во вторник должны были освободить из-под административного ареста, увезли из спецприемника в неизвестном направлении. Об этом порталу "ОВД-Инфо" сообщил координатор движения Анатолий Шилов.

По его словам, Бажутину не дали выйти на улицу, а вместо этого посадили в полицейскую машину и увезли в сопровождении двух экипажей дорожно-патрульной службы.

12 декабря Андрея Бажутина арестовали по обвинению в управлении автомобилем без прав, которых его лишили после акций протеста против строительства платной магистрали в Петербурге – так называемого Западного скоростного диаметра.

Возглавляемое Бажутиным Объединение перевозчиков России, выступающее против введения сбора для дальнобойщиков через систему "Платон", было признано иностранным агентом 1 декабря. Организация возникла одновременно с началом всероссийской акции протеста против "Платона" в ноябре 2015 года.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG