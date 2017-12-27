400 ученых пожаловались президенту Путину на реформу РАН

Почти 400 российских ученых направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на то, что из-за реформы академии наук в стране "создана громоздкая и неработающая система управления наукой", которая мешает научной деятельности.

В обращении, опубликованном газетой "Коммерсантъ", ученые также жалуются на "неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии и заявляют, что "стиль и методы" работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО) мешают научной деятельности.

Авторы письма отмечают, что ученым пытаются навязать правила работы обычных бюджетных организаций. Научные работники, например, должны планировать – сколько они сделают открытий, сколько опубликуют статей. Им устанавливают нормо-часы выпуска научной продукции. Эти требования ведут лишь к очковтирательству и обману, говорится в обращении.

Учёные попросили президента ​проявить "политическую волю" и изменить юридический статус Российской академии наук. Они также отметили, что академии необходимо вернуть научные институты, которые в настоящее время подчиняются ФАНО. Если этого не произойдет, то в марте 2018 года новый избранный президент страны "примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой", отмечают авторы обращения.



В ФАНО отказались комментировать письмо. Президент РАН Александр Сергеев сказал, что его коллеги "вольны высказывать свое мнение", и добавил, что вопрос изменения статуса академии назрел, и что у власти есть понимание этой проблемы.





