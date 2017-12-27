Защита Чийгоза и Умерова подала иски к президенту Путину

Адвокат заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова подал иски к администрации президента России с требованием предоставить информацию об указах о помиловании своих подзащитных. Об этом адвокат Николай Полозов написал в твиттере. По его словам, засекречивание указов о помиловании противоречит Конституции России.

​Он также опубликовал фотокопии части исков от имени Умерова и Чийгоза, которые были направлены в Тверской районный суд Москвы.

Ранее администрация президента России отказалась предоставить данные об обстоятельствах освобождения лидеров крымских татар в ответ на адвокатский запрос.

В сентябре подконтрольные России власти аннексированного Крыма осудили Ахмета Чийгоза по обвинению в организации массовых беспорядков, а Умерова – за призывы к сепаратизму к различным срокам лишения свободы. 25 октября их передали Турции, а через два дня они прибыли на Украину. Чийгоз и Умеров были освобождены по решению президента России, однако никаких документов при этом предоставлено не было. Неофициально сообщалось, что указ о помиловании Умерова и Чийгоза засекречен. По мнению Николая Полозова, это ограничивает их права, в частности лишает права на возвращение домой, в Крым.