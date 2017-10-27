Amnesty International: Умеров и Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что освобожденные лидеры крымских татар Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право вернуться на полуостров и свободно выражать свое мнение. По мнению главы украинского отдления организации Оксаны Покальчук, тех, кто высказывается против аннексии Крыма Россией, сейчас ждет тюрьма или изгнание. Она призвала российские власти немедленно освободить всех узников совести на полуострове.

Ранее Умеров пообещал заняться вопросом статуса аннексированного Крыма и восстановления территориальной целостности Украины. Он хочет вернуться на полуостров и продолжить борьбу за права политзаключенных.

27 октября лидеры крымско-татарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в пятницу прибыли на Украину. Накануне они встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и поблагодарили его за усилия по их освобождению. Подконтрольные России власти аннексированного Крыма осудили Чийгоза по обвинению в организации массовых беспорядков, а Умерова — за призывы к сепаратизму. 25 октября их передали Турции. Указы президента России о помиловании засекречены и не опубликованы.