Администрация президента РФ не объяснила освобождение Умерова

Администрация президента России отказалась предоставить данные об обстоятельствах освобождения зампреда Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Ответ на адвокатский запрос защитника Эдема Семедляева, где он просил предоставить документы о помиловании, поступил из Москвы. "Предоставление интересующих Вас сведений не представляется возможным", - заявили в администрации президента России.

Умеров и ещё один из заместителей руководства Меджлиса Ахтем Чийгоз были освобождены по решению президента РФ, однако никаких документов при этом предоставлено было.

Крымский адвокат Эдем Семедляев, представлявший интересы зампреда запрещенного в России Меджлиса Ильми Умерова в суде, направил в администрацию президента РФ адвокатский запрос с просьбой предоставить данные о помиловании своего подзащитного.

В обращении Семедляев отмечает, что Умерову устно сообщили о его помиловании президентом, после чего самолетом вывезли в Турцию. Указ о помиловании Умеров так и не получил. Адвокат просит администрацию президента указать номер документа и выдать копию указа, если он принимался.

В сентябре 2017 года зампред Меджлиса был осужден Симферопольским районным судом на два года колонии-поселения по обвинению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны за критику действий России в Крыму и призывы к усилению международных санкций.

Освобождение Ильми Умерова состоялось при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Неофициально сообщалось, что указ о помиловании Умерова, а также еще одного зампреда Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, засекречен.