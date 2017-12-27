США: в Сирии и Ираке остаётся тысяча радикальных исламистов

В Сирии и Ираке остаются около тысячи джихадистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил представитель коалиции во главе с США Райан Диллон, сообщает военный портал Military.com.

Диллон уточнил, что до недавнего времени численность группировки в этих странах составляла три тысячи человек. Представитель США отметил, что сейчас коалиция вместе с армией Ирака не позволяет исламистам пересечь иракско-сирийскую границу.

12 декабря о победе над "Исламским государством" в Сирии и Ираке заявил президент США Дональд Трамп. 6 декабря об освобождении от джихадистов Сирии рассказал начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада считают причастным к массовым нарушениям прав человека.

