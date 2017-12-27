Путин подал в Центризбирком документы для участия в выборах

Президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом сообщают российские информационные агентства.

Сотрудники ЦИК подписали протокол о приеме документов, отмечает ТАСС.

Официальное выдвижение Путина в качестве кандидата состоялось накануне в павильоне на ВДНХ. Помимо чиновников в мероприятии участвовали представители культуры, спорта и шоу-бизнеса. Самого Путина на мероприятии не было. В Кремле отсутствие президента на собрании инициативной группы в его поддержку ранее объяснили "загруженностью графика".

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

Президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года. Помимо Путина в них, в частности, намерены участвовать телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

Алексей Навальный также подал документы для участия в выборах, но ЦИК ответила отказом, сославшись на судимость оппозиционера. После этого Навальный призвал бойкотировать выборы и анонсировал общероссийскую акцию протеста.